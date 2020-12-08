В МГД подготовили поправки о выделении еще 500 млн руб на поддержку инноваций
16:12 08.12.2020
В проект бюджета столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов планируется внести попровку о выделении дополнительных 500 млн руб. на субсидии для комплексных инновационных проектов. По словам председателя комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерия Головченко, поддержка инновационных технологий складывается из многих компонентов.
«Это и налоговые льготы, и предоставление помещений для опытных цехов и лабораторий, и налаживание кооперационных связей, и консультативная, наставническая помощь. Все это в Москве работает, и снижать сегодня вложения в инновационный сектор было бы категорически неправильно. Это инвестиции в наше будущее, в рост развития технологий и в человеческий капитал, - говорит депутат. - Поправки, закладывающие дополнительное финансирование, уже разработаны и находятся на рассмотрении МГД. Предлагается дополнительно выделить 500 млн руб. на субсидии для комплексных инновационных проектов участникам инновационного кластера на территории города Москвы. Эти вложения помогут в создании высокотехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, будут способствовать развитию предпринимательской деятельности в инновационной и научной сферах. Надеюсь, во втором чтении они будут приняты при поддержке большинства депутатов, которые заинтересованы в развитии инновационного сектора и экономики Москвы в целом».
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