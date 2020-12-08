Москва закупит дополнительные объемы лекарств от коронавируса
17:14 08.12.2020
На закупку препаратов против COVID-19 московские власти выделят дополнительно выделил 1,6 млрд руб. Соответствующее постановление было подписано сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным. Планируется, что приобретенные в рамках этого решения препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи горожанам, которые проходят лечение от ковида на дому.
Нужно отметить, что в ближайший го власти столицы РФ выделят из городского бюджета 10 млрд руб. на массовую вакцинацию от коронавируса. Всего же на цели профилактики инфекционных заболеваний в следующем году будет направлено 12,7 млрд руб.
НОВОСТИ
- 18:40 08.12.2020
- Эльвира Набиуллина включена в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes
- 18:16 08.12.2020
- В Москве создадут информационную систему поиска пропавших домашних животных
- 18:00 08.12.2020
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
- 17:32 08.12.2020
- В зоопарке Барселоны четыре льва заразились коронавирусом
- 17:24 08.12.2020
- На юго-востоке Москвы будет создан флагманский центр "Мои документы"
- 17:13 08.12.2020
- Собянин присвоил названия четырем станциям Большой кольцевой линии метро
- 17:12 08.12.2020
- Валентина Матвиенко предложила распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
- 17:00 08.12.2020
- В Ереване заявили о необходимости установления дипотношений с Азербайджаном
- 16:34 08.12.2020
- Спикер Мосгордумы: Поправки к проекту бюджета Москвы увеличат финансирование жизненно важных статей
- 16:32 08.12.2020
- Житель Минска получил два года колонии за надпись «Не забудем» на тротуаре
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать