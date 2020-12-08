Москва закупит дополнительные объемы лекарств от коронавируса

17:14

На закупку препаратов против COVID-19 московские власти выделят дополнительно выделил 1,6 млрд руб. Соответствующее постановление было подписано сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным. Планируется, что приобретенные в рамках этого решения препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи горожанам, которые проходят лечение от ковида на дому.

Нужно отметить, что в ближайший го власти столицы РФ выделят из городского бюджета 10 млрд руб. на массовую вакцинацию от коронавируса. Всего же на цели профилактики инфекционных заболеваний в следующем году будет направлено 12,7 млрд руб.