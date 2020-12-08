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НОВОСТИ

Москва закупит дополнительные объемы лекарств от коронавируса

17:14 08.12.2020

На закупку препаратов против COVID-19 московские власти выделят дополнительно выделил 1,6 млрд руб. Соответствующее постановление было подписано сегодня  мэром Москвы Сергеем Собяниным. Планируется, что приобретенные в рамках этого решения препараты будут предназначены для коронавирусных стационаров, а также для бесплатной выдачи горожанам, которые проходят лечение от ковида на дому.

Нужно отметить, что в ближайший го власти столицы РФ выделят из городского бюджета 10 млрд руб. на массовую вакцинацию от коронавируса. Всего же  на цели профилактики инфекционных заболеваний в следующем году будет направлено 12,7 млрд руб.

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