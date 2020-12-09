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Депутат МГД Николаева отметила социальную значимость поправок к бюджету от объединения "Моя Москва"

11:37 09.12.2020

Подготовленные депутатами Мосгордумы поправки в проект бюджета столицы РФ на ближайшие три года позволят увеличить финансирование целого ряда социальных программ. По словам председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, руководителя депутатского объединения «Моя Москва» Елены Николаевой, парламентарии намерены внести ряд изменений в документ, чтобы обеспечить деньгами проекты решения важных городских задач.

«Это расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, капремонт поликлиник, библиотек, учреждений культуры. Закладываются дополнительные средства на поддержку инноваций, НИОКР, выплаты безработным, обеспечение льгот для детей-сирот, семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, решение проблем дольщиков. Во всех расходах есть четкий социальный компонент: они направлены на стабильную работу городских систем, бюджетной сферы, поддержку бизнеса», - сказала парламентарий.

По ее данным, предложенные к принятию поправки предусматривают увеличение расходов на 19 млрд руб.

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