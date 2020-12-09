В Пятигорске разработали препарат для лечения COVID-19
19:10 09.12.2020 Источник: Интерфакс
Медики Ставропольского края разработали препарат, подавляющий активность коронавируса, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
"Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска (Ставропольский край) разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19. Препарат уже прошел исследования в институте Гамалеи", - говорится в сообщении.
Согласно данным исследования, "при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата".
"Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Он основан на блокировке вирусной РНК", - поясняет Минздрав.
НОВОСТИ
- 19:25 09.12.2020
- Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика
- 12:05 09.12.2020
- Британия надеется на разработку в США новой ядерной боеголовки W93
- 10:05 09.12.2020
- США к 2023 году намерены развернуть несколько батарей крылатых ракет
- 10:00 09.12.2020
- НАТО наращивает возможности для ведения военных действий в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ
- 19:20 08.12.2020
- Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
- 22:48 03.12.2020
- США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
- 12:00 03.12.2020
- Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
- 21:30 02.12.2020
- Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
- 21:15 02.12.2020
- НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
- 21:00 02.12.2020
- Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать