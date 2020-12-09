В Пятигорске разработали препарат для лечения COVID-19

19:10 Источник: Интерфакс

Медики Ставропольского края разработали препарат, подавляющий активность коронавируса, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска (Ставропольский край) разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19. Препарат уже прошел исследования в институте Гамалеи", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, "при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата".

"Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Он основан на блокировке вирусной РНК", - поясняет Минздрав.