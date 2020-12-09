0
0
47
НОВОСТИ

В Пятигорске разработали препарат для лечения COVID-19

19:10 09.12.2020 Источник: Интерфакс

Медики Ставропольского края разработали препарат, подавляющий активность коронавируса, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Группа медиков городской клинической больницы Пятигорска (Ставропольский край) разработала препарат, подавляющий вирусную активность COVID-19. Препарат уже прошел исследования в институте Гамалеи", - говорится в сообщении.

Согласно данным исследования, "при дозировке 1 мг/мл вирусная нагрузка снижается в 5,3-13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без лекарственного препарата".

"Предлагаемый ставропольскими специалистами метод лечения известен как "антисмысловая терапия". Он основан на блокировке вирусной РНК", - поясняет Минздрав.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:25 09.12.2020
Иранцы говорят о натовском "следе" в деле об убийстве физика-ядерщика
0
0
12:05 09.12.2020
Британия надеется на разработку в США новой ядерной боеголовки W93
0
77
10:05 09.12.2020
США к 2023 году намерены развернуть несколько батарей крылатых ракет
0
79
10:00 09.12.2020
НАТО наращивает возможности для ведения военных действий в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ
0
79
19:20 08.12.2020
Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
0
120
22:48 03.12.2020
США к 2045 году собирается удвоить число атомных подлодок
0
413
12:00 03.12.2020
Черноморский флот в полном составе приступил к учениям в море и пунктах базирования
0
549
21:30 02.12.2020
Украина хочет проводить больше учений НАТО на своей территории
0
428
21:15 02.12.2020
НАТО продолжит работать с Украиной, несмотря на разногласия с Венгрией - Столтенберг
0
430
21:00 02.12.2020
Атлантический флот США будет противостоять ВМФ России - Министр ВМС
0
511

Возврат к списку