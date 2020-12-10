В РФ создан первый институт искусственного интеллекта
11:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый в России Институт искусственного интеллекта создан на базе Университета Иннополис. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе вуза.
«Новое подразделение российского ИТ-вуза займется научной и образовательной деятельностью и развитием ИИ-проектов в нефтегазовой отрасли, медицине, геоинформационных технологиях, промышленности, новых материалах и микроэлектронике. Развитие Института искусственного интеллекта предполагает создание международного консорциума, в который войдут крупнейшие российские и иностранные компании», — отметили в университете.
Вуз с 2014 года ведет разработки с использованием технологий искусственного интеллекта для промышленности, нефтегазовой отрасли, энергетики, медицины, лесного и сельского хозяйства. В 2019 году все проекты в области искусственного интеллекта были объединены в рамках единого центра. Отныне центр и профильные лаборатории будут вести научно-исследовательскую работу и прикладные разработки в рамках института искусственного интеллекта.
Объединение существующего центра и лабораторий в новый институт искусственного интеллекта инициировано поручением заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. На прошедшем 3 декабря наблюдательном совете Университета Иннополис, возглавляемом вице-премьером, он поручил руководству российского ИТ-вуза развивать образовательные программы по искусственному интеллекту, а масштабную проектную деятельность четко синхронизировать с показателями национальных целей.
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