Ученые и деятели культуры Армении призвали Пашиняна уйти в отставку

12:05 Источник: Интерфакс

Ученые, преподаватели, деятели культуры и искусства Армении распространили совместное заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

"Всю ответственность за тяжелейшую ситуацию в стране несет действующий режим во главе с Николом Пашиняном, который больше не способен быть гарантом защиты Родины и Конституции Республики Армения, привел страну и народ к болезненному и тяжелому поражению", - говорится в документе.

"Мы требуем отставки Никола Пашиняна, чтобы избежать угрозы армянской государственности", - отмечается в заявлении.

"Считаем неприемлемым подписанный 9 ноября Николом Пашиняном за спиной народа и без согласия Национального Собрания позорный акт о капитуляции (...), требуем от будущего правительства Армении предпринять последовательные и действенные шаги для поиска благоприятных путей выхода из создавшейся ситуации", - говорится в документе.

В заявлении говорится о поддержке всем представителям армянской общественности в вопросах, связанных с обменом пленными после боевых действий в Нагорном Карабахе и поиском погибших и пропавших без вести, лечением раненых.