Ученые и деятели культуры Армении призвали Пашиняна уйти в отставку
12:05 11.12.2020 Источник: Интерфакс
Ученые, преподаватели, деятели культуры и искусства Армении распространили совместное заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
"Всю ответственность за тяжелейшую ситуацию в стране несет действующий режим во главе с Николом Пашиняном, который больше не способен быть гарантом защиты Родины и Конституции Республики Армения, привел страну и народ к болезненному и тяжелому поражению", - говорится в документе.
"Мы требуем отставки Никола Пашиняна, чтобы избежать угрозы армянской государственности", - отмечается в заявлении.
"Считаем неприемлемым подписанный 9 ноября Николом Пашиняном за спиной народа и без согласия Национального Собрания позорный акт о капитуляции (...), требуем от будущего правительства Армении предпринять последовательные и действенные шаги для поиска благоприятных путей выхода из создавшейся ситуации", - говорится в документе.
В заявлении говорится о поддержке всем представителям армянской общественности в вопросах, связанных с обменом пленными после боевых действий в Нагорном Карабахе и поиском погибших и пропавших без вести, лечением раненых.
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