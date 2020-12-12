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С 1 января 2021 года запретят высаживать крупные деревья, перекрывающие проезд пожарным

13:00 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования, запрещающие посадку крупногабаритных деревьев, установку изделий и предметов, ограничивающих проезд пожарной техники и доступ пожарных на этажи зданий, впервые введены в правила противопожарного режима. Они вступят в действие с 1 января 2021 года.

"Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими и ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. Данное требование внесено в главу "Территории поселений и населенных пунктов".

Кроме того, с 1 января на территории населенных пунктов, предприятий и организаций будет запрещено использовать для стоянки автомобилей площадки для пожарной техники, разворотные площадки, предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств тушения и доступа пожарных на объект.

Правообладатели земельных участков должны будут обеспечивать надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимися источниками наружного противопожарного водоснабжения. Сейчас эта обязанность лежит на руководителях организаций.

"Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники", - отмечается также в новых правилах. Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной охраны к месту пожара.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру в соответствии с требованиями времени.

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