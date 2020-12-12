0
0
31
НОВОСТИ

МИД Казахстана передал ноту РФ в связи с высказываниями депутата Госдумы Никонова

19:00 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказываний депутата Госдумы России Вячеслава Никонова в СМИ о территории республики. Российскому дипломату передали ноту с позицией МИД Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]".

В МИД отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами. "МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана", - пояснили в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:30 12.12.2020
Спустя 51 год разгадан шифр серийного убийцы
0
102
18:00 12.12.2020
Нарушителей масочного режима предложили штрафовать прямо на концертах
0
138
17:30 12.12.2020
АПЛ "Владимир Мономах" выполнила залповый пуск четырех ракет "Булава" - МО РФ
0
202
17:00 12.12.2020
В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната
0
204
16:00 12.12.2020
Почти 80% россиян хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья - опрос
0
265
15:00 12.12.2020
США собираются продать Марокко вооружение на $1 млрд - Reuters
0
342
14:00 12.12.2020
Россияне в этом году помогли выявить более 20 тыс. нетрезвых водителей
0
388
13:00 12.12.2020
С 1 января 2021 года запретят высаживать крупные деревья, перекрывающие проезд пожарным
0
428
12:30 12.12.2020
В Швеции хотят отказаться от использования наличных денег
0
469
11:51 12.12.2020
Умер Валентин Гафт
0
593

Возврат к списку