Нельзя было ему верить - митрополит Иларион о поведении константинопольского патриарха в ситуации на Украине

14:00 Источник: Интерфакс

Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион высказал мнение, что Московский патриархат отчасти виноват в том, что Константинополь вмешался в церковную жизнь Украины.

"Я думаю, действительно часть вины лежит на нас, и я должен признать, что мы допустили одну очень большую ошибку", - сказал митрополит в интервью греческой газете "Катимерини".

Представитель РПЦ пояснил, что тема автокефалии обсуждалась на протяжении всего процесса подготовки всеправославного собора, который прошел на Крите в 2016 году, однако по этой теме не удалось найти полного согласия.

"Мы практически договорились о том, что автокефалия в дальнейшем не будет предоставляться единолично решением вселенского патриарха, что предоставление автокефалии будет возможно только с согласия всех поместных церквей, - рассказал митрополит. - Оставалось только договориться о том, в какой форме будут стоять подписи под томосом об автокефалии - на эту тему достичь договоренности не удалось. И что тогда произошло? Патриарх Варфоломей разослал письма в поместные православные церкви с предложением снять тему автокефалии с повестки дня и провести всеправославный собор. Мы на это предложение согласились, и то была наша большая ошибка".

По словам митрополита Илариона, Московский патриархат тогда поверил патриарху Варфоломею, который во всеуслышание, перед всеми делегациями поместных Церквей сказал, что признает митрополита Онуфрия и приветствует его как единственного канонического главу православия на Украине. "Это были его слова, и мы этим словам поверили. Мы подумали: раз так говорит вселенский патриарх, давайте мы действительно, как он нам обещает, проведем собор, а после того будем продолжать обсуждение темы автокефалии. Нельзя было ему верить, он нас обманул. Это и была наша большая ошибка", - заявил представитель Русской церкви.