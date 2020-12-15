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НОВОСТИ

Сбербанк и Российский совет торговых центров будут сотрудничать, создавая новые отраслевые продукты и сервисы

12:37 15.12.2020

Сбербанк и Российский совет торговых центров объединяют усилия по развитию сегмента торговой недвижимости и повышению отраслевой экспертизы. Соответствующее соглашение о сотрудничестве уже подписано. Стороны планируют обмениваться информацией, касающейся индустрии торговых центров, в том числе статистическими данными, аналитическими исследованиями по выявлению тенденций и логики развития сегмента, а также проводить мероприятия, способствующие обмену идеями с целью развития продуктов банка (включая нефинансовые сервисы и PropTech инициативы).

«В работе с корпоративными клиентами мы руководствуемся отраслевым подходом — это позволяет нам разрабатывать кастомизированные решения, которые детально учитывают специфику отдельных отраслей, - говорит заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Пандемия коронавируса стала серьёзным вызовом для индустрии торговой недвижимости. Чтобы поддержать отрасль, Сбербанк реструктурировал задолженность предприятий коммерческой недвижимости на 1,1 трлн рублей, при этом объем реструктурированных кредитов по торговой недвижимости достиг 790 млрд рублей. Я уверен, что объединение усилий с Российским советом торговых центров — ведущей профильной ассоциацией — повысит уровень экспертизы и обмена данными и поможет нам создавать максимально удобные продукты и сервисы для комплексного решения стоящих перед отраслью задач».

 По словам президента Российского совета торговых центров Дмитрия Москаленко, сложности с выполнением основных кредитных обязательств, с которыми столкнулись предприятия коммерческого сектора недвижимости во время пандемии, стали катализатором для укрепления межотраслевых связей и толчком к развитию взаимодействия с органами государственной власти: «Сбербанк, в свою очередь, оказал своевременную поддержку бизнесу и выразил активную заинтересованность в создании и продвижении банковских продуктов и сервисов, с учётом специфики отрасли, направленных на устойчивый рост компаний. Поэтому консолидация Российского совета торговых центров с ведущим финансовым институтом России, безусловно станет драйвером для активного развития всей отрасли торговой недвижимости, мы нацелены на долгосрочную плодотворную работу, результатом которой будет создание новых современных методов и решений для системного прогресса в работе всех предприятий коммерческой недвижимости».

 

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