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НОВОСТИ

Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru

15:53 15.12.2020

Люди с инвалидностью в Москве смогут при помощи городского портала mos.ru получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации. Согласно постановлению, подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным, с 21 декабря можно будет в электронной форме подать заявление о назначении компенсации на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Прежде оформить подобную выплату можно было лишь очно, обратившись в один из центров «Мои документы».

По данным городских властей, к этим средствам реабилитации относятся: прикроватные столики, стулья для ванны и душа, сиденья для ванны, ступеньки для ванны, насадки на унитаз, доски для ванны, доски для пересаживания. Как отмечают в правительстве Москвы, ежегодно выплатами на получение технических средств реабилитации пользуются примерно 7000 инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 млн руб. В 2021 году предполагается, что Москва сможет обеспечить различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий не менее 200 тыс. горожан с инвалидностью.

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