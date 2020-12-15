Оформить компенсацию на покупку технических средств реабилитации можно будет на mos.ru

15:53

Люди с инвалидностью в Москве смогут при помощи городского портала mos.ru получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации. Согласно постановлению, подписанному мэром столицы Сергеем Собяниным, с 21 декабря можно будет в электронной форме подать заявление о назначении компенсации на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Прежде оформить подобную выплату можно было лишь очно, обратившись в один из центров «Мои документы».

По данным городских властей, к этим средствам реабилитации относятся: прикроватные столики, стулья для ванны и душа, сиденья для ванны, ступеньки для ванны, насадки на унитаз, доски для ванны, доски для пересаживания. Как отмечают в правительстве Москвы, ежегодно выплатами на получение технических средств реабилитации пользуются примерно 7000 инвалидов, а общая сумма выплат составляет около 100 млн руб. В 2021 году предполагается, что Москва сможет обеспечить различными видами ТСР и протезно-ортопедических изделий не менее 200 тыс. горожан с инвалидностью.