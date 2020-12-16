Собянин выступил с ежегодным отчётом о работе
13:05 16.12.2020
Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался перед депутатами Мосгордумы о работе городского правительства в 2020 году. По словам градоначальника, главное место в отчете заняла тема борьбы с пандемией COVID-19. Московские власти, по словам мэра, принимали решения с учетом опыта других государств и мегаполисов, а так же анализируя возможности столицы РФ. «Режим повышенной готовности, в рамках которого Москва живет уже 10 месяцев, стал тем самым оптимальным путем здравого смысла. С одной стороны, он позволил принимать необходимые решения. Но с другой стороны, мы сохранили нормальную городскую жизнь, насколько это было возможно в складывающейся ситуации», - заявил мэр.
Как считает Собянин, городским властям удалось достойно справиться с многочисленными проблемами, которые возникли в связи с пандемией. Например, была отлажена для работы в новых условиях система здравоохранения, школьников перевели на дистанционное обучение, без сбоев работает транспорт, сфера ЖКХ, закуплены необходимые лекарства и техника. «Информационные технологии оказались незаменимыми, когда в кратчайшие сроки потребовалось выплатить материальную помощь миллионам горожан и организовать контроль соблюдения режима самоизоляции», - уверен градоначальник Собянин.
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