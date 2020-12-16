В Москве проиндексируют все соцвыплаты в 2021 году

14:30

В российской столице в 2021 году будут увеличены все социальные выплаты. Согласно постановлению мэра Москвы Сергея Собянина, городские доплаты к пенсии и соцвыплаты москвичам будут проиндексированы на 3,7% с 1 января. В результате размер городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров вырастет до 20 222 руб. В частности, на 3,7% увеличатся размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат: малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 23 лет (35,5 тыс. получателей), ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы (более 42 тыс. человек), труженикам тыла (35 тыс. человек), ветеранам труда (830 тыс. человек), реабилитированным гражданам (свыше 10,5 тыс. человек), Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 101 года и старше.

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям с начала года составит 17 318 руб. за приемного ребенка и 29 441 руб. за ребенка-инвалида (28 390 руб. – в нынешнем году). Кроме того, с 1 января 2021 года в столице официально вводится новая льготная категория граждан «Дети войны» - это москвичи, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Они будут получать ежемесячную выплату в 1 643 руб. Эта сумма будет установлена в беззаявительном порядке, ее будут получать примерно 71,5 тыс. горожан на основании сведений, которые есть у представителей соцзащиты населения Москвы.

Кроме того, в 2021 году, как и прежде, будут производиться единовременные выплаты к социально значимым событиям и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления Советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской атомной электростанции и другим.