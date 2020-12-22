Госдума наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы за цензуру

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет- ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.