0
0
76
НОВОСТИ

Госдума наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы за цензуру

19:20 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ.

Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с МИД России смогут присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет- ресурсы - YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик. Как уточнял ТАСС один из авторов проекта, депутат Антон Горелкин, нарушителям в будущем могут грозить штрафы до 3 млн рублей, соответствующие поправки в КоАП внесут в Госдуму позднее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

18:40 22.12.2020
Путин подписал закон о гарантиях экс-главе государства и членам его семьи
0
165
18:00 22.12.2020
Число личных банкротств россиян ежегодно растет минимум на 50% - ОНФ
0
183
17:32 22.12.2020
Журнал «Огонек» прекращает выпуск бумажных номеров
0
228
17:12 22.12.2020
От коронавируса привились уже более 52 тыс. россиян - Мурашко
0
218
17:00 22.12.2020
Британия с 1 января войдет в список стран, с которыми ЕС закрыл границы из-за пандемии
0
229
16:32 22.12.2020
Биологические родители-иностранцы забрали из Петербурга своих детей
0
256
16:12 22.12.2020
В Антарктиде выявили зараженных коронавирусом
0
316
16:00 22.12.2020
Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещенный контент
0
287
15:32 22.12.2020
У двух кардиналов в Ватикане обнаружен коронавирус
0
296
15:12 22.12.2020
Турция направила в Азербайджан 60 военных
0
331

Возврат к списку