Следующим этапом после вытрезвителей нужно возвращать ЛТП - Онищенко

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Онищенко назвал следующим шагом после вытрезвителей возврат ЛТП. Госдума сегодня приняла закон о возрождении вытрезвителей с 1 января 2021 года. Документ предполагает, что услуга будет платной.

Бывший главный санитарный врач России, депутат Геннадий Онищенко посчитал правильным этот законопроект. Следующим этапом будет введение лечебно-трудовых профилакториев для алкоголиков, сообщил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Следующим этапом нужно возвращать ЛТП. Потому что хронические алкоголики дебоширят и не дают жить своим жёнам и детям. Бедная женщина мало того, что содержит пьянчужку, так ещё и терпит его издевательства. Сейчас принят правильный закон, нужно внимательно следить за его практикой. Мы возвращаемся к этому из-за большого потребления алкоголя в нашей стране, больше 10 литров [в год на человека — прим. ГМ]. По статистике, каждую зиму до 10 тыс. человек замерзает в состоянии алкогольного опьянения. Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали».

Взимание платы за содержание в вытрезвителе Онищенко назвал правильным решением.

«Предлагали за счёт бюджета содержать вытрезвители. Я категорически против. Это значило бы забирать эти деньги у врачей, учителей, многодетных семей. Пусть бизнес занимается, берут деньги. Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу».

Вытрезвители в России ликвидировали в 2011 году, а работу с такой категорией людей перепоручили больницам. Геннадий Онищенко раскритиковал такой подход. Он обратил внимание, что сотрудники скорой забирали человека в алкогольном опьянении, только когда его находили лежащим на улице. После этого его помещали в обычную больницу, где тот зачастую устраивал скандалы и мешал другим пациентам.