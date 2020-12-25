Суд в Калининграде осудил супругов на 12,5 и 13 лет за госизмену в пользу Латвии - ФСБ

13:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Калининградский областной суд в четверг приговорил супружескую пару к 12,5 и 13 годам лишения свободы за госизмену в пользу спецслужб Латвии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественный связей (ЦОС) ФСБ России.

"24 декабря граждане России, супруги Зимина Антонина Константиновна и Антонец Константин Владимирович, признаны Калининградским областным судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена")", - сообщили в ЦОС.