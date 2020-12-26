Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги
18:10 26.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Я хочу выразить благодарность всем медработникам, которые не прекращали борьбу за жизнь, за людей, за здоровье. Люди обращаются ко мне с предложениями создать монумент врачам за их заслуги. Нужно провести общественные обсуждения и, я думаю, в следующем году мы его должны воздвигнуть", - сказал Чибис.
Он подчеркнул, что в 2020 году борьба с коронавирусом сплотила всех, и отметил, что одним из самых сложных было принятие решения о закрытии муниципалитетов. "Я хочу поблагодарить всех жителей городов, которые выдержали этот вызов. Сегодня мы видим, что все было не зря", - отметил глава региона.
НОВОСТИ
- 20:10 26.12.2020
- В ФРГ первую прививку от коронавируса делали 101-летней женщине - СМИ
- 19:20 26.12.2020
- По факту разлива нефтесодержащей жидкости в НАО начали проверку - прокуротура
- 19:10 26.12.2020
- До конца 2021 запрещен импорт медицинских масок в РФ - правительство
- 19:10 26.12.2020
- Трамп сравнил последние выборы в США с выборами в странах третьего мира
- 18:30 26.12.2020
- Легойда: РПЦ не выступает за полный запрет абортов
- 18:20 26.12.2020
- Летом 2021 года в ФРГ может начаться вакцинация от COVID-19 всех слоев населения - Минздрав
- 17:10 26.12.2020
- С 28 декабря до конца января Япония вводит запрет на въезд в страну
- 16:20 26.12.2020
- Русификацию служб и новый стиль не поддерживают большинство верующих - митрополит Иларион
- 16:10 26.12.2020
- Прибор для поиска людей под лавинами, разработанный учеными МЧС, успешно прошел испытания
- 15:15 26.12.2020
- В январе Турецкие военные приступят совместно с РФ к службе в центре по Карабаху - ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать