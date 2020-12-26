Губернатор Мурманской области предложил воздвигнуть монумент врачам за их заслуги

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Монумент медикам, самоотверженно работавшим во время пандемии коронавируса, установят в 2021 году в Мурманске в ответ на просьбы жителей. Такое обещание дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время форума СМИ в субботу.



"Я хочу выразить благодарность всем медработникам, которые не прекращали борьбу за жизнь, за людей, за здоровье. Люди обращаются ко мне с предложениями создать монумент врачам за их заслуги. Нужно провести общественные обсуждения и, я думаю, в следующем году мы его должны воздвигнуть", - сказал Чибис.



Он подчеркнул, что в 2020 году борьба с коронавирусом сплотила всех, и отметил, что одним из самых сложных было принятие решения о закрытии муниципалитетов. "Я хочу поблагодарить всех жителей городов, которые выдержали этот вызов. Сегодня мы видим, что все было не зря", - отметил глава региона.



