Вакцину "Спутник V" в Украине регистрировать не собираются

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регистрация на Украине российского препарата от коронавируса "Спутник V" для его производства на территории страны и вакцинации граждан невозможна до окончания третьей фазы испытаний. Об этом сообщил в субботу главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".