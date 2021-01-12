Скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх Беларуси - СМИ
14:12 12.01.2021 Источник: Интерфакс
На 86-м году жизни скончался митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси, сообщает госагентство БелТА во вторник.
Причина смерти митрополита не указывается, однако ранее в белорусских телеграм-каналах появилась информация, что он заразился коронавирусом.
Митрополит Филарет (в миру - Вахромеев Кирилл Варфоломеевич) родился 21 марта 1935 года в Москве.
В 1978 году был назначен митрополитом Минским и Белорусским, Патриаршим экзархом Западной Европы, а в 1989-м - митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, постоянным членом Священного Синода. В 1992-2013 годах был митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, священноархимандритом Свято-Успенской Жировичской обители.
В 2006 году митрополиту было присвоено звание "Герой Беларуси".
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