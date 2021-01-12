В Буйнакске в больницу с отравлением попали более 30 детей

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более тридцати детей попали в больницу с отравлением в дагестанском Буйнакске. У них наблюдаются повышенная температура тела, тошнота, рвота и расстройство кишечника.

Самому младшему ребёнку 1,5 года, самому старшему — 14 лет. Причины устанавливаются, взяты анализы на предмет инфекций, говорится в сообщении мэрии города.

На месте работают представители министерства здравоохранения Дагестана. Говорит Москва