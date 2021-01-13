Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71, среди них 61 ребенок - власти

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число отравившихся в городе Буйнакске в Дагестане возросло до 71, среди них 61 ребенок. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее сообщалось о 50 отравившихся детях.

"За ночь обратился еще 21 человек. В настоящее время число отравившихся детей в Буйнакске возросло до 71 человек, 61 среди них дети",- сказал собеседник агентства.