В России выявили за сутки 22 850 заразившихся коронавирусом
11:20 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 850. Общее количество инфицированных достигло 3 471 053, сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев пять дней не превышает 0,7%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 28 658. Всего уже вылечились 2 854 088 человек. Число выписанных за сутки пациентов два дня превышает количество новых случаев заражения. Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, возросла до 82,2%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 566 против 531 днем ранее, до 63 370. Это стало максимумом с начала года - о большем количестве смертей за сутки штаб в последний раз сообщал 31 декабря. Тогда стало известно о 593 умерших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,83%, следует из данных штаба.
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