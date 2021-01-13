Собираться по поводу импичмента Трампа Сенат США 15 января не будет - СМИ

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета "Вашингтон пост".

По ее сведениям, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте. Ранее агентство Рейтер проинформировало, что верхняя палата Конгресса может начать обсуждение статьи обвинения в адрес Трампа, если Палата представителей примет документ.