Собираться по поводу импичмента Трампа Сенат США 15 января не будет - СМИ
21:40 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета "Вашингтон пост".
По ее сведениям, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте. Ранее агентство Рейтер проинформировало, что верхняя палата Конгресса может начать обсуждение статьи обвинения в адрес Трампа, если Палата представителей примет документ.
НОВОСТИ
- 19:51 13.01.2021
- Прокуратура зафиксировала завышение платы за водоотведение в ряде регионов РФ
- 19:30 13.01.2021
- Два новых штамма коронавируса обнаружены в Огайо (США)
- 19:23 13.01.2021
- Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем печати
- 19:10 13.01.2021
- За первые две недели 2021 года овощи в России подорожали на 2,4% - Росстат
- 18:45 13.01.2021
- Россияне, задержанные в Южном Судане, отпущены - МИД РФ
- 18:14 13.01.2021
- Папа Римский сделал прививку от COVID-19 - СМИ
- 17:40 13.01.2021
- РФ никогда не предлагала отдать Азербайджану семь районов Карабаха, забыв о статусе - МИД
- 17:12 13.01.2021
- Рашкин через суд пытается добиться отмены эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды
- 17:11 13.01.2021
- СберБанк Онлайн занимает третье место в российском рейтинге мобильных приложений
- 17:00 13.01.2021
- Причиной отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода - Роспотребнадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать