0
0
0
НОВОСТИ

Собираться по поводу импичмента Трампа Сенат США 15 января не будет - СМИ

21:40 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета "Вашингтон пост".

По ее сведениям, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте. Ранее агентство Рейтер проинформировало, что верхняя палата Конгресса может начать обсуждение статьи обвинения в адрес Трампа, если Палата представителей примет документ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:51 13.01.2021
Прокуратура зафиксировала завышение платы за водоотведение в ряде регионов РФ
0
178
19:30 13.01.2021
Два новых штамма коронавируса обнаружены в Огайо (США)
0
216
19:23 13.01.2021
Андрей Воробьев поздравил работников СМИ с Днем печати
0
194
19:10 13.01.2021
За первые две недели 2021 года овощи в России подорожали на 2,4% - Росстат
0
207
18:45 13.01.2021
Россияне, задержанные в Южном Судане, отпущены - МИД РФ
0
234
18:14 13.01.2021
Папа Римский сделал прививку от COVID-19 - СМИ
0
278
17:40 13.01.2021
РФ никогда не предлагала отдать Азербайджану семь районов Карабаха, забыв о статусе - МИД
0
380
17:12 13.01.2021
Рашкин через суд пытается добиться отмены эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды
0
301
17:11 13.01.2021
СберБанк Онлайн занимает третье место в российском рейтинге мобильных приложений
0
359
17:00 13.01.2021
Причиной отравления в Дагестане стала загрязненная питьевая вода - Роспотребнадзор
0
322

Возврат к списку