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Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу

09:00 14.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу. Импичмент вынесен по единственной статье — о подстрекательстве к мятежу. «За» проголосовали 222 демократа и 10 республиканцев.

Трамп стал первым в истории США президентом, которого палата представителей отрешала от власти дважды. Теперь дело действующего президента будет передано на рассмотрение Сената, но он еще ни одному главе государства не объявлял импичмент.

К тому же до 19 января верхняя палата находится на каникулах. Соберут ли ее досрочно — пока непонятно.

Во всяком случае, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл делать это не планирует.  Эхо Москвы

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