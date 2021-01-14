Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу

09:00 Источник: Эхо Москвы

Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу. Импичмент вынесен по единственной статье — о подстрекательстве к мятежу. «За» проголосовали 222 демократа и 10 республиканцев.

Трамп стал первым в истории США президентом, которого палата представителей отрешала от власти дважды. Теперь дело действующего президента будет передано на рассмотрение Сената, но он еще ни одному главе государства не объявлял импичмент.

К тому же до 19 января верхняя палата находится на каникулах. Соберут ли ее досрочно — пока непонятно.

Во всяком случае, лидер республиканского большинства Митч Макконнелл делать это не планирует. Эхо Москвы