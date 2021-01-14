В Госдуме предлагают отменить обязательный ОГЭ
10:00 14.01.2021 Источник: Известия
Эксперты возражают, что, хотя ОГЭ и устарел, на данный момент в России нет другого унифицированного инструмента для оценки уровня подготовки выпускников.
НОВОСТИ
- 10:05 14.01.2021
- Рособрнадзор не рассматривает вопрос об отмене ОГЭ - пресс-служба
- 09:58 14.01.2021
- Собянин: Столичные школы продолжат очное обучение с 18 января
- 09:32 14.01.2021
- В РФ предложили ввести ограничения на использование пиротехники
- 09:20 14.01.2021
- В России планируют усилить контроль за сдачей квартир
- 09:05 14.01.2021
- Навальный с декабря прошлого года находится в розыске - СМИ
- 09:00 14.01.2021
- Палата представителей США объявила импичмент президенту Трампу
- 08:10 14.01.2021
- Из-за инаугурации Байдена на неделю будут закрыты тринадцать станций метро Вашингтона
- 08:00 14.01.2021
- Для поддержания порядка в США в ближайшие дни Трамп поручил задействовать все средства
- 07:50 14.01.2021
- Для установления происхождения коронавируса в Ухань прибыла миссия экспертов ВОЗ
- 23:00 13.01.2021
- Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 90 млн человек - ВОЗ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать