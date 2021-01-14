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НОВОСТИ

В Госдуме предлагают отменить обязательный ОГЭ

10:00 14.01.2021 Источник: Известия

В Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ, рассказал «Известиям» зампредседателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев. На время переходного периода его предлагают сдавать только тем школьникам, которые планируют после девятого класса поступать в средние специальные учебные заведения. В перспективе же депутатам видится полная отмена основного госэкзамена.

Эксперты возражают, что, хотя ОГЭ и устарел, на данный момент в России нет другого унифицированного инструмента для оценки уровня подготовки выпускников.

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