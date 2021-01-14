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Специальные разъяснения УЕФА для болельщиков, купивших билеты на ЕВРО-2020

17:39 14.01.2021 Источник: НГ-Online

До старта чемпионата Европы по футболу 2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, осталось меньше пяти месяцев. Из-за неопределенности, связанной с пандемией COVID-19, продажа билетов закрыта. Для болельщиков, купивших билеты на ЕВРО, УЕФА выпустил специальные разъяснения, - сообщает пресс-служба Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге.

В связи с пандемией и переносом дат проведения турнира, были внесены изменения в «Условия продажи билетов, порядок их возврата и политику конфиденциальности», на которые владельцы билетов согласились при покупке билетов. УЕФА предлагает ознакомиться с обновлениями и принять их в личном кабинете или вернуть билет, получив денежную компенсацию в полном объеме. Принять решение владелец билета может до 26 января 16:00 по московскому времени.

Среди основных обновлений УЕФА выделил несколько: 

• При сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернет болельщикам деньги; 

• В случае болезни, в том числе COVID-19, можно передать билет членам семьи или друзьям;

• Владельцы билетов обязаны соблюдать санитарные нормы и правила, принятые на стадионах ЕВРО, а также нормы, связанные со въездом в любую из стран-организаторов турнира;

• Болельщики, планирующие посетить матчи в Санкт-Петербурге (включая граждан и жителей России), должны получить Паспорт болельщика (FAN ID) для прохода на стадион. Выданные до 1 октября паспорта недействительны, необходимо оформить новый; 

• Обновленная информация о билетах (в том числе возможных продажах) появится в марте.

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