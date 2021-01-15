Правительство РФ в 2020 году в целом справилась с кризисом - Кудрин
17:40 15.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ в целом справилось с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в рамках Гайдаровского форума.
"В целом, я считаю, что правительство, скажем так, минимально необходимо справляется с тем, что требовалось во время такого кризиса", - сказал Кудрин, отметив, что сейчас вызовы для российской экономики существенно больше, чем в период кризиса 2009 года.
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