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Сохранение рейтинга S&P подтверждает эффективность мер правительства РФ - Силуанов

08:40 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сохранение S&P рейтинга РФ подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом.

"Решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом можно расценивать как подтверждение эффективности мер правительства Российской Федерации по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года", - сказал Силуанов.

"Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему по крайней мере от одного из агентств "большой тройки", - добавил он.

По словам министра, 2020 год показал, что консервативное бюджетное планирование, и проводимая денежно- кредитная политика являются залогом устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков. "Минувший год наглядно продемонстрировал, что консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков", - сказал Силуанов.

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