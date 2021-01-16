Трамп запросил информацию о поддержавших его импичмент республиканцах - WSJ
12:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США Дональд Трамп запросил у своих помощников информацию о 10 членах Палаты представителей Конгресса США из числа республиканцев, которые проголосовали в поддержку резолюции о его импичменте. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл".
По словам ее источников, американский лидер, также являющийся республиканцем, в частности, интересовался тем, "делал ли он что-либо" в прошлом для данных законодателей. Он спрашивал, кто может стать соперниками указанных республиканцев на предстоящих в 2022 году промежуточных выборах.
Источники уточнили, что Трамп в последние несколько дней связывался с несколькими своими сторонниками из числа законодателей-республиканцев. Он спрашивал их совета относительно того, какие юристы должны представлять его интересы в рамках процедуры импичмента. Советники, в частности, рекомендуют ему не пользоваться в данном случае услугами его личного адвоката Рудольфа Джулиани, говорится в материале.
Контролируемая Демократической партией Палата представителей в среду одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство имели республиканцы, в начале 2020 года оправдал главу государства.
В этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники нынешнего хозяина Белого дома, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, несколько чиновников американской администрации подали в отставку.
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