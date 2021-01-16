На Новой Земле размещены дальние перехватчики для контроля Арктики

13:00 Источник: Интерфакс

Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ размещены на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) в субботу.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля", - говорится в сообщении.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.