На Новой Земле размещены дальние перехватчики для контроля Арктики
13:00 16.01.2021 Источник: Интерфакс
Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ размещены на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) в субботу.
"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля", - говорится в сообщении.
Ранее командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике.
Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.
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