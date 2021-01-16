По делу о сходе лавины в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС города - СК
19:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник управления ГО и ЧС Норильска задержан по подозрению в халатности в рамках дела о гибели людей при сходе лавины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
"По подозрению в совершении халатности задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска", - говорится в сообщении.
Новости
- 20:00 16.01.2021
- ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц - заявление
- 19:30 16.01.2021
- В РПЦ рекомендовали воздержаться от крещенских купаний в проруби
- 18:30 16.01.2021
- Байден выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США
- 18:00 16.01.2021
- Россия возобновляет авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром с 27 января
- 17:30 16.01.2021
- Пострадавших россиян при пожаре в отеле на Занзибаре нет - посольство РФ
- 17:00 16.01.2021
- Армин Лашет избран новым главой правящего в ФРГ Христианско-демократического союза
- 16:00 16.01.2021
- Узбекские эксперты выявили, что британский штамм COVID-19 чаще поражает детей и молодежь
- 15:00 16.01.2021
- Германия ответила на запросы РФ по делу об отравлении Навального - СМИ
- 14:00 16.01.2021
- На Занзибаре сгорел отель, в котором находились российские туристы
- 13:00 16.01.2021
- На Новой Земле размещены дальние перехватчики для контроля Арктики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать