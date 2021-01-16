По делу о сходе лавины в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС города - СК

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник управления ГО и ЧС Норильска задержан по подозрению в халатности в рамках дела о гибели людей при сходе лавины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"По подозрению в совершении халатности задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска", - говорится в сообщении.