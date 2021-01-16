ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц - заявление

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении республик Донбасса.

"Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины", - говорится в заявлении республик, находящемся в распоряжении ТАСС.

"О таком решении он вчера был уведомлен соответствующим письмом. В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - отмечается в заявлении. Конкретная численность подлежащих передаче Киеву удерживаемых лиц пока не сообщается.