ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц - заявление
20:00 16.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении республик Донбасса.
"Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины", - говорится в заявлении республик, находящемся в распоряжении ТАСС.
"О таком решении он вчера был уведомлен соответствующим письмом. В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - отмечается в заявлении. Конкретная численность подлежащих передаче Киеву удерживаемых лиц пока не сообщается.
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