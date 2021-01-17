Из-за игнорирования "Спутника V" посол России направил письмо в Союз врачей Турции

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол России в Турции Алексей Ерхов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором выразил удивление в связи с отсутствием упоминания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в подготовленном организацией материале "Вакцины - общая ценность для всего живого". Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении на странице российского диппредставительства в "Твиттере".



"Читая этот обзор, был, честно говоря, несколько удивлен отсутствием в перечне приведенных в нем препаратов первой в мире получившей национальную регистрацию вакцины Центра им. Н. Ф. Гамалеи "Гам-КОВИД-Вак", общеизвестной как "Спутник V". Не вполне понятно, на основании каких списков или рейтингов сделана такая подборка. Как и у указанных в материале препаратов, эффективность "Спутник V" выше 90%, российская вакцина также обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, - подчеркнул дипломат. - Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин, а "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий. Кстати, безусловным преимуществом [вакцины] "Спутник V" является и то, что для ее хранения достаточна температура от +2 до +8 градусов Цельсия, что позволяет держать ее в обычном холодильнике без необходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи".



Ерхов напомнил, что по состоянию на 13 января более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V". Сама вакцина одобрена не только в России, но и в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Палестине и Сербии, инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, в январе ожидается ее сертификация еще в девяти странах, а ее массовое производство запущено уже не только на территории РФ, но и в ряде других стран, что говорит об их доверии к этому препарату. "Еще в декабре прошлого года была подана заявка на ее сертификацию в ВОЗ. Стоит отметить, что компания AstraZeneca, которая была упомянута в Вашем списке, сотрудничает с разработчиками вакцины "Спутник V" с целью повышения эффективности своей вакцины, что говорит о высокой оценке российского препарата", - добавил он.



