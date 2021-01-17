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НОВОСТИ

В "Внуково" полиция задержала пятерых активистов

18:21 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Во Внуково задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова. Это передает корреспондент МБХ Медиа. Также задержаны Анастасия Кадетова и Илья Пахомов, добавила корреспондент. У корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина забрали документы. Полицейские спросили, где у него регистрация, и повели в автозак, сообщается в телеграм-канале издания.

Ранее сообщалось о задержании во «Внуково» активиста Дмитрия Бескоровайного. Он не сообщил, какие претензии возникли у полицейских и куда они его собираются доставить.

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