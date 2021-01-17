В "Внуково" полиция задержала пятерых активистов
18:21 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Во Внуково задержали Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова и Константина Котова. Это передает корреспондент МБХ Медиа. Также задержаны Анастасия Кадетова и Илья Пахомов, добавила корреспондент. У корреспондента «Новой газеты» Влада Докшина забрали документы. Полицейские спросили, где у него регистрация, и повели в автозак, сообщается в телеграм-канале издания.
Ранее сообщалось о задержании во «Внуково» активиста Дмитрия Бескоровайного. Он не сообщил, какие претензии возникли у полицейских и куда они его собираются доставить.
НОВОСТИ
- 17:08 17.01.2021
- Навальный прибыл на борт самолета, лайнер отправляется в Москву
- 16:19 17.01.2021
- Во "Внуково" наблюдается увлечение сил полиции - очевидцы
- 16:16 17.01.2021
- Навального германские власти доставят прямо к трапу самолета -СМИ
- 15:40 17.01.2021
- В совместных с военными Турции учениях примут участие азербайджанские военнослужащие
- 15:30 17.01.2021
- В РФ и США должны сохраниться инструменты по контролю над вооружениями - Глава МИД Франции
- 14:20 17.01.2021
- Из-за мутаций коронавируса канцлер Австрии объявил о продлении карантина по 7 февраля
- 14:10 17.01.2021
- Операцию по спасению 15 членов экипажа затонувшего российского сухогруза проведет Турция
- 13:20 17.01.2021
- На количестве обучающихся в МГУ иностранных студентов пандемия не отразилась - ректор вуза
- 13:10 17.01.2021
- В Сан-Франциско при стрельбе пострадали пять человек - полиция
- 12:40 17.01.2021
- Переписывая историю войны, Польша вычеркивает себя из числа победителей - историк
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать