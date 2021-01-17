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Главред "Эха Москвы" рассказал, почему прилет Навального в "Шереметьево" мог быть подготовлен заранее

21:44 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Как сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Алексей Венедиктов, операция по изменению посадки самолета с Алексеем Навальным готовилась заранее.

«Ему (Навальному) штамп в паспорте не поставили, увели в свободную зону. Границу Навальный формально не прошел. Он находится в таком статусе Сноудена, он в той зоне, где люди находятся те, у которых проблемы с паспортом. Значит операция самолета готовилась заранее. Отсечение адвоката от Навального было продумано. Адвокат Ольга (Михайлова) уже прошла границу, и ее не допустили обратно, сказав, что это будет нарушение границы. Отсечение адвоката готовилось заранее, и разворот самолета видимо тоже готовился заранее», — сказал Венедиктов.

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