ЕС и США потребовали немедленно освободить Алексея Навального

09:00 Источник: Эхо Москвы

Евросоюз и США потребовали немедленно освободить Алексея Навального, который был задержан в аэропорту Шереметьево. В частности, в заявлении госсекретаря США Майка Помпео говорится, что это попытка заставить замолчать оппозиционного политика. В заявлении главы дипломатии ЕС Шарля Мишеля говорится, что политизация судебной системы недопустима.

В свою очередь, главы внешнеполитических ведомств стран Балтии пригрозили России санкциями.

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний в качестве причины задержания Навального называет то, что он уклонялся от явки в инспекцию как условно осужденный. Дальнейшую меру пресечения политика должен определить суд. Эхо Москвы