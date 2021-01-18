В Башкирии вводятся ковид-паспорта

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов, его смогут получить люди, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве.

Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля.

"С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией - антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать, те кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию", - сообщил Хабиров.

Паспорт позволяет человеку получить смягчение режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Речь также идет о возможности свободного посещения массовых культурных, спортивных мероприятий, общественных мест, право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, рассказал подробности проекта руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

"Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефону о QR коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне, либо с сайта распечатать", - отметил он.

Тест на антитела можно будет сдать в любой поликлинике республики, анализы проводит сертифицированная лаборатория.

По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тыс.