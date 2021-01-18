0
0
153
НОВОСТИ

В Башкирии вводятся ковид-паспорта

10:20 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Башкирии вводят практику ковидных паспортов, его смогут получить люди, у кого есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Паспорт дает преимущество при посещении массовых мероприятий и на получение скидок, сообщил глава республики Радий Хабиров в понедельник на оперативном совещании в региональном правительстве.

Начать выдачу паспортов планируется с 5 февраля.

"С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией - антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать, те кто переболел и имеет антитела, и тот, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома. Это, конечно, определенное стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию", - сообщил Хабиров.

Паспорт позволяет человеку получить смягчение режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии. Речь также идет о возможности свободного посещения массовых культурных, спортивных мероприятий, общественных мест, право на скидки в магазинах, фитнес-клубах и других учреждениях, рассказал подробности проекта руководитель администрации главы региона Александр Сидякин.

"Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефону о QR коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне, либо с сайта распечатать", - отметил он.

Тест на антитела можно будет сдать в любой поликлинике республики, анализы проводит сертифицированная лаборатория.

По данным Минздрава Башкирии, по состоянию на 18 января свободно 32% из более 6,3 тыс. коек инфекционного профиля, лечение в стационарах получают 805 человек. До конца января регион получит не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего число инфицированных COVID-19 в республике превысило 22 тыс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 18.01.2021
Выход РФ из Договора по открытому небу был неизбежным из-за позиции США - МИД КНР
0
35
11:05 18.01.2021
Задержание Навального носит глубоко политизированный характер - посол США
0
68
11:00 18.01.2021
Путин поручил к 1 апреля скорректировать госпрограммы после обновления национальных целей
0
76
10:32 18.01.2021
В Хабаровском крае автомобиль насмерть сбил амурского тигра
0
130
10:07 18.01.2021
En+ Group делится планами: компания расширит сеть электрозаправок и вакцинирует 700 сотрудников от COVID-19
0
146
10:05 18.01.2021
Израиль поразил военные цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракет
0
160
10:00 18.01.2021
Турецкие спасатели возобновили поиски членов экипажа судна "Арвин" в Черном море - СМИ
0
161
09:32 18.01.2021
ВВП Китая в 2020 году показал минимальный рост за 45 лет
0
210
09:20 18.01.2021
Трамп в последний день своего президентства может помиловать 100 человек - CNN
0
217
09:05 18.01.2021
Число инфицированных covid-19 в мире приближается к ста миллионам
0
212

Возврат к списку