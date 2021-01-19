Байден предложил Салливану временно сохранить за собой пост посла США в РФ - Bloomberg
10:00 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент Джозеф Байден предложил временно сохранить свой пост послу США в России Джону Салливану, который был назначен на эту должность действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщило в понедельник агентство Блумберг.
По его информации, Салливан вошел в "очень небольшую" группу американских дипломатов, назначенных при Трампе, которые какое-то время будут сохранять свои посты при новой администрации. Блумберг отмечает, что Байден считает должность посла США в Москве слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной.
Агентство напоминает, что главы американских диппредставительств, назначаемые президентом, нередко покидают свои посты с приходом новой администрации. Большинству других послов, назначенных Трампом, аналогичные предложения от штаба Байдена не поступали, и они, по сведениям Блумберг, уже готовятся сложить свои полномочия.
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