Соратники Навального выпустили расследование, посвященное Путину

18:00 Источник: Эхо Москвы

Соратники Алексея Навального выпустили расследование, посвященное президенту Владимиру Путину.

В двухчасовом фильме рассказывается об истории дворца на Черном море, который, как утверждают авторы расследования, принадлежит главе государства. На возведение резиденции, по их словам, было потрачено 100 миллиардов рублей. Кроме того, в фильме показаны внутренние интерьеры объекта.

Сам Навальный сейчас находится в СИЗО, накануне судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила просьбу полиции об аресте политика на 30 суток. В тоже время он успел записать видео для этого фильма в германии, перед возвращением в Россию. В Кремле появление нового расследования пока не комментировали. Эхо Москвы