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Цель публикации о "дворце" Путина - жульничество для получения денег, считает Песков

16:12 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о "дворце" главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.

"В конце этого чудесного материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Мне кажется, что это, наверное, главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований, это и есть главный лохотрон", - сказал Песков, комментируя в среду в беседе с журналистами данную публикацию.

"Мы предупреждаем всех граждан, тем более с учетом такого большого количества просмотров, - подумайте перед тем, как переводить деньги таким <...> жуликам, потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз!" - призвал представитель Кремля.

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