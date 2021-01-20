Анатолий Чубайс планирует уйти со всех постов в РСПП
23:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс намерен покинуть свои посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). О своем намерении уйти со всех должностей в РСПП Чубайс сообщил ТАСС в среду, отметив, что больше не занимается бизнесом. "Планирую уйти со всех постов в РСПП", - сказал он.
Согласно информации на сайте Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", Чубайс входит в состав правления РСПП и в бюро правления объединения.
НОВОСТИ
- 22:25 20.01.2021
- Европарламент выступил за остановку строительства "Северного потока 2" в связи с задержанием Навального - СМИ
- 22:00 20.01.2021
- Генкосульство России в Нью-Йорке "сидит" без телефонной связи
- 21:45 20.01.2021
- Пашинян: Не было никакой возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями
- 21:15 20.01.2021
- Спецслужбы продолжат искать боевиков на Северном Кавказе до их полного уничтожения - НАК
- 21:00 20.01.2021
- Бывший глава Госдепа США попал под китайские санкции
- 20:30 20.01.2021
- Раскол в обществе может привести США к хаосу - Байден
- 20:23 20.01.2021
- Для улучшения транспортной ситуации в Ленинском округе Подмосковья дополнительно выделено 9 автобусов
- 20:15 20.01.2021
- Байден: В этот час, друзья мои, демократия одержала верх
- 19:59 20.01.2021
- Байден официально вступил в должность президента США, Харрис - вице-президента
- 19:35 20.01.2021
- В Британии поставлен новый антирекорд по смертности от COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать