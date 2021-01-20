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Анатолий Чубайс планирует уйти со всех постов в РСПП

23:00 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс намерен покинуть свои посты в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). О своем намерении уйти со всех должностей в РСПП Чубайс сообщил ТАСС в среду, отметив, что больше не занимается бизнесом. "Планирую уйти со всех постов в РСПП", - сказал он.

Согласно информации на сайте Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", Чубайс входит в состав правления РСПП и в бюро правления объединения.

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