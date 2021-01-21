"Перезагружать" отношения с Россией Байден не собирается - СМИ
21:00 21.01.2021 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия", сообщает в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.
По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.
НОВОСТИ
- 22:00 21.01.2021
- Комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру генерала Ллойда Остина на должность шефа Пентагона
- 21:41 21.01.2021
- Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш задержали в Москве
- 20:30 21.01.2021
- Администрация Байдена хочет продлить ДСНВ - СМИ
- 19:55 21.01.2021
- В Германии умер человек, заразившийся COVID-19 во второй раз
- 19:15 21.01.2021
- Росстат зафиксировал за прошедшею неделю рост цен на бензин
- 19:06 21.01.2021
- "Справедливая Россия" объединяется с двумя другими партиями
- 18:24 21.01.2021
- В Израиле предостерегли от использования тканевых масок
- 18:09 21.01.2021
- Подмосковье – в числе регионов-лидеров по электронной записи на вакцинацию
- 17:40 21.01.2021
- Меркель потребовала немедленно освободить Навального
- 17:12 21.01.2021
- Внешний долг РФ за 2020 г. снизился на $21,3 млрд, до $470,1 млрд - ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать