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НОВОСТИ

"Перезагружать" отношения с Россией Байден не собирается - СМИ

21:00 21.01.2021 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия", сообщает в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

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