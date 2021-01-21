"Перезагружать" отношения с Россией Байден не собирается - СМИ

21:00 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия", сообщает в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезапуск" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.