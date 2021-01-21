Комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру генерала Ллойда Остина на должность шефа Пентагона
22:00 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил в четверг в ходе голосования поддержал утверждение кандидатуры отставного генерала Ллойда Остина на пост шефа Пентагона. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте комитета.
Теперь по вопросу назначения Остина должен будет проголосовать Сенат полного состава.
Остин в 2012-2013 годах занимал должность заместителя начальника штаба Сухопутных войск США. С марта 2013 по март 2016 года возглавлял Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток, Южная и Центральная Азия, часть Северной Африки.
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