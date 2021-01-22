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НОВОСТИ

Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания

13:04 22.01.2021

Массовые мероприятия в период пандемии могут быть опасными для горожан, поскольку создают угрозу распространения коронавируса. Организаторы подобных акций могут быть привлечены к уголовной ответственности, считает полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ, Михаил Барщевский. «У нас есть ст. 236 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за организацию массовых мероприятий, не только повлекших наступление тяжких последствий, но и создающих угрозу наступления последствий. Организаторы могут быть привлечены к ответственности по ст. 236 УК РФ, что в период пандемии нецелесообразно для них», - заявил юрист. По его словам, граждане желающие принимать участие в массовых акциях, могут выходить на балконы, а не на улицы. «Если они будут выходить не на балконы, а на улицы, то они нарушат тем самым мартовский указ мэра Москвы о запрете массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса», - сказал Барщевский.

Напомним, представители несистемной оппозиции планируют провести 23 января акцию против ареста политика Алексея Навального, который сейчас находится в изоляторе “Матросская тишина”. Он был был арестован сразу после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение. С требованием освободить Навального к российским властям уже выступил многие иностранные политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан, председатель Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и МИДы стран Балтии.

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