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В несанкционированной акции в Хабаровске приняли участие порядка 250 человек

11:30 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несанкционированная акция прошла в центре Хабаровска, участие в ней приняли порядка 250 человек. Об этом сообщила администрация города.

"Около 250 человек приняли участие сегодня в несанкционированной <...> акции на площади Ленина. Люди собрались у центрального фонтана, их безопасность обеспечивали сотрудники правопорядка", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее УМВД России по городу распространило предупреждение о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. "Сотрудники правопорядка действуют корректно, обеспечивая общественную безопасность", - сообщили в администрации Хабаровска.

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