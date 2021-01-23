В несанкционированной акции в Хабаровске приняли участие порядка 250 человек
11:30 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Около 250 человек приняли участие сегодня в несанкционированной <...> акции на площади Ленина. Люди собрались у центрального фонтана, их безопасность обеспечивали сотрудники правопорядка", - говорится в распространенном сообщении.
Ранее УМВД России по городу распространило предупреждение о том, что за участие в несанкционированных акциях 23 января предусмотрена ответственность согласно законодательству. "Сотрудники правопорядка действуют корректно, обеспечивая общественную безопасность", - сообщили в администрации Хабаровска.
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