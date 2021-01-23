Почти 90% сообщений с призывами участвовать в незаконных акциях удалены из соц. сетей
15:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму, - говорится в сообщении. - На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и "ВКонтакте" уже удалили 93% и 87% соответственно".
В Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам закона, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
В пятницу надзорное ведомство сообщило, что социальные сети приступили к удалению противоправной информации с адресованными детям призывами участвовать в протестах.
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