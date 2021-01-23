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НОВОСТИ

Почти 90% сообщений с призывами участвовать в незаконных акциях удалены из соц. сетей

15:10 23.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социальные сети удалили 89% сообщений, связанных с незаконными призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом сообщается в субботу на сайте Роскомнадзора.

"Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму, - говорится в сообщении. - На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и "ВКонтакте" уже удалили 93% и 87% соответственно".

В Роскомнадзоре напомнили, что согласно нормам закона, за подобные нарушения предусмотрены штрафы для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В пятницу надзорное ведомство сообщило, что социальные сети приступили к удалению противоправной информации с адресованными детям призывами участвовать в протестах.

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