Европа больше не будет полностью доверять свою оборону США - госсекретарь при МИД Франции

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа рассчитывает на более тесные отношения с Вашингтоном со вступлением Джозефа Байдена в должность президента США, однако не рассчитывает, что американская сторона вновь будет полностью обеспечивать безопасность континента, как во времена холодной войны. Об этом заявил в понедельник госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире "Радио Классик".

"Мы не вернемся к трансатлантическим отношениям времен холодной войны, когда Америка полностью обеспечивала безопасность Европы. Американские власти все чаще выступают за то, чтобы мы прикладывали больше усилий и это нормально", - отметил он.

Бон отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым европейским лидером, который связался с Байденом после его инаугурации, "чтобы доказать ему, что защита Европы подразумевает больше автономии и независимости, суверенитета". "Это не означает противостояние с США - нам нужны более прочные отношения для борьбы с изменением климата, для координации работы Всемирной организации здравоохранения". - пояснил госсекретарь.

Он также выразил осторожный оптимизм по поводу отмены американских заградительных пошлин на европейские товары. Бон отметил, что пока Байден не делал публичных заявлений на этот счет, но "наверняка эта тема поднималась" в беседе с Макроном и еще будет обсуждаться в ходе контактов с новой администрацией США.

12 января вступило в силу новое решение администрации Дональда Трампа, который покинул пост президента страны в этом году, о введении пошлин на дополнительные виды продукции, ввозимой из ЕС. В результате произведенные во Франции и Германии детали, необходимые для авиастроения, теперь облагаются пошлиной в размере 15%. Помимо пошлин на запчасти, связанные с авиационной промышленностью, дополнительные тарифы в размере 25% также введены в отношении некоторых сортов вин, коньяка и ряда других наименований алкогольной продукции из Франции.