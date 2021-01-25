Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется - Путин
15:12 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране.
"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции в понедельник.
Путин отметил, что нынешним утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым "количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]".
НОВОСТИ
- 15:32 25.01.2021
- Путин заявил, что приписываемый ему дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни родным
- 15:00 25.01.2021
- Ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации РФ на зимней сессии
- 14:32 25.01.2021
- РФ готова обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР - замглавы МИД
- 14:12 25.01.2021
- Дума в ближайшее время рассмотрит проект о запрете изъятия животных за долги
- 14:00 25.01.2021
- СФ предложит разработать международную конвенцию о работе глобальных интернет-компаний
- 13:32 25.01.2021
- Европа больше не будет полностью доверять свою оборону США - госсекретарь при МИД Франции
- 13:20 25.01.2021
- Счетная палата видит риски дефицита из-за регулирования цен на продукты питания
- 13:05 25.01.2021
- Береговая охрана Китая получит полномочия открывать огонь по иностранным кораблям
- 13:00 25.01.2021
- Информация о владении недвижимостью появится в личном кабинете на портале Госуслуг
- 12:32 25.01.2021
- Сотрудник британской военной авиабазы две недели прятал любовницу в шкафу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать