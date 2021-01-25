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НОВОСТИ

Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется - Путин

15:12 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции в понедельник.

Путин отметил, что нынешним утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым "количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. [в сутки]".

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