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Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ по делу Навального не состоялась - Володин

16:00 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытка организовать срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с принятием резолюции по делу блогера Алексея Навального не состоялась. Об этом журналистам в понедельник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по Навальному не состоялась", - сказал он.

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