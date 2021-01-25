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Гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл всех на Дне студента в "СберУниверситете"

16:31 25.01.2021

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Даже в Татьянин день Ян Непомнящий не стал поддаваться
студентам. 
Фото предоставлено Сбербанком
Сеанс одновременной игры с участниками «Дня студента» в «СберУниверситете» провел ведущий российский шахматист Ян Непомнящий. Гроссмейстер, занимающий четвертое место в рейтинге ФИДЕ, победил во всех партиях.

«Шахматы традиционно считаются самым интеллектуальным видом спорта, и по собственному опыту я могу сказать, что они отлично развивают навыки, которые с успехом можно использовать в жизни вне спорта: это быстрое принятие решений, аналитический подход, умение просчитывать ситуацию, - говорит Ян Непомнящий. - Уверен, что подобные мероприятия очень полезны для тех, кто хочет быть успешен в стремительно меняющемся мире».

 День студента в «СберУниверситете» собрал 100 студентов из ведущих вузов Москвы, «Школы 21» и финалистов проекта «УМНИК-Сбербанк».

«Татьянин день — важный праздник для команды Сбера, - отмечает старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина. - 25 января мы традиционно проводим интересные мероприятия для студентов. Надеюсь, что сеанс одновременной игры запомнится нашим гостям и даст новые инсайты для выстраивания карьеры».

Центр академических партнерств Сбера сотрудничает с 335 вузами страны, он развивает кафедры для подготовки специалистов профессий будущего, совместные магистратуры, проводит производственные стажировки для студентов и мастер-классы.

 

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